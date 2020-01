Wisła Kraków ruszyła z przygotowaniami. Transfer napastnika możliwy do końca tygodnia

Na pierwszych zajęciach zjawiło się 24 piłkarzy. Na boisko nie wyszli wszyscy, bo Paweł Brożek pracował indywidualnie, a Krzysztof Drzazga przechodzi wciąż rehabilitację po poważnej kontuzji kolana. - Z tych piłkarzy, którzy mogą trenować, wszyscy są w pełnej dyspozycji poza Pawłem Brożkiem, który potrzebuje jeszcze trochę czasu na indywidualny trening, żeby był zdrowy. To w tym wszystkim jest najważniejsze - tłumaczy trener Wisły Artur Skowronek. Szkoleniowiec wyjaśnia również, dlaczego na pierwszym treningu zabrakło Vullneta Bashy, Jeana Carlosa da Silvy i Vukana Savicevicia. - Ich nieobecność spowodowana jest połączeniami lotniczymi. Tak jest w przypadku Carlosa i Vukana. Jeśli natomiast chodzi o Vullneta, to na dniach ma urodzić się mu się dziecko, dlatego dostał trochę więcej czasu, bo chcę, żeby przyjechał do klubu z czystą głową. Do piątku powinien być z nami - mówi opiekun wiślaków.

Piłkarze od pierwszych zajęć mocno wzięli się do pracy. To nie wyglądało na trening wprowadzający, a na naprawdę intensywną godzinę z okładem na boisku. - Skupiliśmy się na pierwszych zajęciach, żeby budować pojemność tlenową, która ma przeradzać się w moc tlenową - fachowo wyjaśnia Skowronek. - Później dojdą kolejne schodki wytrzymałości, bo po prostu mamy bardzo mało czasu. Piłkarze byli świadomi, jak mają wyglądać pierwsze zajęcia i jak ma wyglądać pierwszy tydzień. Nie mamy czasu na ewentualne zaległości. Musimy zrobić wszystko, co mamy zaplanowane na pierwszy, drugi, trzeci i czwarty tydzień przygotowań, bo piąty to będzie już normalny mikrocykl przed meczem z Jagiellonią Białystok.

Wisła ma bardzo dobre warunki w Myślenicach, gdzie pojawiła się m.in. przenośna kriokomora. - Chcę podziękować ludziom, którzy nas wspierają. To są detale, a nie wszyscy mogą w takich warunkach pracować w ekstraklasie. Mam nadzieję, że to też nam da przewagę, gdy ruszy liga - podkreśla Artur Skowronek.

Na tym pierwszym treningu pojawił się tylko jeden nowy piłkarz, którego Wisła zakontraktowała już pod koniec 2019 roku, czyli Gieorgij Żukow. -Wiedzieliśmy już wcześniej, jaki to jest piłkarz, a teraz poznajemy go jako człowieka - mówi Skowronek. - Widać, że ma wysoką świadomość, co chce tutaj zyskać indywidualnie. Wysoko zawiesił sobie poprzeczkę, ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu może zyskać zespół. Wszystko przed nim, jak przed każdym piłkarzem. Planuję każdemu dać szansę w sparingach.