Wisła Kraków ruszyła na pomoc oldbojom „Białej Gwiazdy”

- To było bardzo miłe zaskoczenie - nie kryje Dariusz Marzec, obecnie trener Stali Mielec, ale również były piłkarz Wisły, który od lat jest jedną z tych osób, które koordynują działania oldbojów „Białej Gwiazdy”. - Odebrałem telefon z klubu. Zapytano mnie, czy mam wiedzę, że któryś z byłych piłkarzy Wisły potrzebuje pomocy. Poinformowano mnie również, że jeśli tak by było, to klub jest gotowy takiej osobie pomóc. Powiem szczerze, że serce mocniej mi zabiło po tym telefonie. To jest piękna sprawa, że w Wiśle, która ma przecież mnóstwo swoich problemów, ktoś pamięta o starszych byłych zawodnikach. To kolejny raz pokazuje, jaki to jest klub, że wszyscy jesteśmy wielką wiślacką rodziną, która potrafi się zmobilizować i zjednoczyć, gdy ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia. Chciałbym w tym miejscu ze swojej strony, ale również moich kolegów gorąco podziękować klubowi za ten gest, bardzo mocno go doceniamy.

W podobnym duchu wypowiada się inny były piłkarz „Białej Gwiazdy” Marek Motyka. Zwraca on również uwagę, jak wiele zmieniło się w podejściu do byłych piłkarzy Wisły w ostatnim roku. - To jest coś fantastycznego - mówi Motyka. - Do mnie zadzwoniła pani Aleksandra Kuc, spytała czy czegoś nie potrzebuję, albo mam wiedzę, że któryś z moich kolegów potrzebuje pomocy. Ja czuję się na szczęście dobrze, radzę sobie, ale wiem, że kilku moich kolegów jest schorowanych, mają inne problemy i być może taka pomoc im się rzeczywiście bardzo przyda. Taki gest ze strony klubu to jest coś pięknego. To pokazuje, że Wisła jest czymś więcej niż zwykłym klubem. Warto w tym miejscu podkreślić, że takie podejście do nas zmieniło się odkąd w klubie nastąpiły zmiany rok temu. Za poprzednich władz bardzo nas bolało, że wyrzucono nas z obiektów Wisły, że nie mogliśmy rozgrywać tutaj swoich meczów w lidze oldbojów. Nie było też dla wielu z nas miejsca w loży na meczach, choć przez lata zostawialiśmy zdrowie na boisku dla Wisły. Od roku to podejście mocno się zmieniło na plus, za co jestem wdzięczny obecnym władzom Wisły. To co robi Kuba Błaszczykowski, panowie Tomasz Jażdżyński, Jarosław Królewski to jest coś wielkiego. Fakt, że oni teraz, gdy mamy tak trudne czasy, zdecydowali się przejąć klub i dalej go ratować, to coś niebywałego. Chylę czoła przed nimi.