Wisła Kraków rozwiązała kontrakt z Dorem Hugim i zaoszczędziła sporo pieniędzy

Dor Hugi trafił do Wisły latem 2021 roku. I choć wtedy na papierze ten ruch wyglądał na obiecujący, to Izraelczyk w Krakowie furory nie zrobił. Rozegrał w sumie 40 meczów, strzelił jedną bramkę. Po spadku z ekstraklasy Wisła robiło dużo, żeby rozstać się z Hugim, którego wysoki kontrakt był obciążeniem dla klubowych finansów. Zimą udało się wypożyczyć piłkarza do izraelskiego klubu Ihud Bnei Sakhnin. Latem wrócił do Krakowa, ale nie było żadną tajemnicą, że Wisła będzie chciała tym razem już na dobre rozstać się z Hugim. Negocjacje trwały kilka tygodni, zawodnik w tym czasie normalnie trenował z drużyną. W końcu udało się jednak wypracować kompromis i umowa Wisły Kraków z Dorem Hugim została rozwiązana za porozumieniem stron.