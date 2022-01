Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania do piłkarskiej wiosny. Yaw Yeboah nie pojawił się w Myślenicach

Do ośrodka treningowego Wisły w Myślenicach nie dotarł Yaw Yeboah, który najprawdopodobniej przeniesie się wkrótce do Stanów Zjednoczonych, by kontynuować karierę w MLS. W tym momencie Ghańczyk wydaje się być najbliżej transferu do Columbus Crew. Rozmowy w tej sprawie trwają. W pierwszym treningu udziału nie wzięli również: Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga, Aschraf El Mahdioui, Gieorgij Żukow, Adi Mehremić, Krystian Wachowiak i Przemysław Zdybowicz. Był natomiast nowy nabytek Wisły Sebastian Ring.

- Jeśli chodzi o Yawa, to trwają intensywne prace nad jego transferem, co nie jest tajemnicą - mówi trener Wisły Adrian Gula. - Sytuacja jest dynamiczna, dlatego chcieliśmy mu zaoszczędzić ewentualnych podróży do Polski i z powrotem. Czekamy na rozwój sytuacji. Aschraf z kolei przebywa na przymusowej kwarantannie, dołączy do nas jak ją zakończy.