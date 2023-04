Wisła Kraków rozbiła Chojniczankę przy Reymonta. Trzy gole, w tym jeden z innego piłkarskiego świata

Trener Wisły Radosław Sobolewski wobec problemów kadrowych i braki Davida Junki oraz Alexa Muli, zdecydował się na zmiany nie tylko w wyjściowej jedenastce, ale również taktyki. Krakowianie wyszli trójką stoperów i dwójką wahadłowych, a nie jak do tej pory klasycznym ustawieniem z czwórką w obronie.

To był kolejny mecz przy ul. Reymonta, na który zabrakło biletów. Blisko dziesięć tysięcy kibiców na remontowanym stadionie Wisły gorąco dopingowało „Białą Gwiazdę”. Gdyby była taka możliwość, widzów…

Chojniczanka od czasu do czasu próbowała się odgryzać. To nie była tylko kurczowa obrona cały czas. Inna sprawa, że zbyt wiele pracy po tych atakach Mikołaj Biegański w bramce Wisły nie miał.

Jeśli w tych pierwszych minutach można było coś zarzucić krakowianom, to że grali oni zbyt wolno. Przy tak skomasowanej obronie rywala aż prosiło się, żeby przyspieszyć akcję, podkręcić tempo. A że wiślacy grali właśnie wolno, to ułatwiali w ten sposób zadanie piłkarzom Chojniczanki, którzy przesuwali się dobrze, zamykali przestrzeń w swoim polu karnym i nie dopuszczali do większego zagrożenia pod bramką. W 36 min Wisła miała jednak swoją szansę, gdy z rzutu wolnego strzelał Luis Fernandez. Piłka po murze wyszła jednak tylko na rzut rożny.

W 40 min w końcu jednak Wisła dopięła swego. Z prawej strony piłkę mocno w pole karne wrzucił Bartosz Jaroch. Mateusz Kuchta odbił piłkę, ale wprost pod nogi nadbiegającego Tachiego, który nie miał już problemów z kopnięciem do pustej bramki. „Biała Gwiazda” choć nie rozgrywała zatem jakiegoś super meczu, to do przerwy miała zasłużone prowadzenie.