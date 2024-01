Wisła Kraków. Rośnie wartość medialna „Białej Gwiazdy”. Co to może przynieść?

Mając te liczby, Wiśle może być nieco łatwiej pozyskiwać sponsorów. Mimo zakrętu, również finansowego, na jakim klub wciąż pozostaje, ich grono rośnie. Najważniejsi pozostali też po spadku do I ligi, ale to oczywiste, że im więcej partnerów, tym dla klubu lepiej. Raport ma też pomóc w wychodzeniu nieco dalej, poza krąg firm bezpośrednio związanych z krakowskim i wiślackim środowiskiem od lat. Wisła ma bowiem wielu takich sponsorów, których właściciele różnych firm są po prostu jej kibicami. I oni zostaną przy klubie przede wszystkim z sentymentu. Oczywiście też chcą mieć korzyści ze sponsoringu tak dużego klubu jak ten z ul. Reymonta, ale nie trzeba ich przekonywać aż tak mocno, żeby byli w to zaangażowani. Byli tutaj kiedyś, są teraz i zostaną przynajmniej póki będą mieć możliwość pomocy „Białej Gwieździe”. Wisła musi jednak - jeśli chce się rozwijać - wychodzić również poza taki krąg i wtedy potrzebne są twarde liczby, pokazanie potencjalnemu nowemu sponsorowi, jakie konkretnie może mieć korzyści z pomagania klubowi, któremu wynik sportowy nie zgadza się od dobrych kilku lat i który na dzisiaj gra tylko w I lidze.

I właśnie w tym ma pomóc wspomniany raport. Mając go w rękach dyrektor sprzedaży Wisły Tomasz Czwartkiewicz i jego podwładni mają mieć nieco łatwiej w rozmowach z kolejnymi potencjalnymi sponsorami. Wisła musi być też w tym wszystkim wiarygodna, bo ich pozyskanie to jedno, a realizacja świadczeń to drugie. Widać to wyraźnie np. po wiślackich mediach społecznościowych czy innych kanałach, poprzez które komunikuje się klub ze swoimi kibicami. Jeśli ktoś śledzi regularnie, jak to w przypadku Wisły wygląda, to zauważy, że odpowiedzialne za wiślackie profile osoby, czyli rzeczniczka prasowa Karolina Kawula i inne osoby pracujące w biurze prasowym wkładają dużo trudu, by regularnie eksponować sponsorów krakowskiego klubu na różne sposoby. I nie ma w tym nic przypadkowego, bo wszystko jest zapisane w umowach. Przykładowo, raport z realizacji świadczeń sponsorskich dla jednego z ważniejszych partnerów Wisły tylko w jednym z jesiennych miesięcy 2023 roku składa się z grubo ponad 200 stron.