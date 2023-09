Wisła Kraków. Rezerwy „Białej Gwiazdy” z trudem pokonały Unię Oświęcim

Unia przed meczem z Wisłą II w tym sezonie wygrała zaledwie jedno spotkanie i przegrała aż siedem razy. Faworyt w takiej sytuacji mógł być tylko jeden. I krakowianie od pierwszych minut meczu w Myślenicach mieli przewagę. Stwarzali też sobie okazje na gole i dość szybko objęli prowadzenie, gdy po sprytnie rozegranym rzucie wolnym z bliska do siatki trafił Daniel Ramirez.

Do przerwy wiślacy mieli jeszcze kilka bardzo dobrych okazji na podwyższenie wyniku, ale grali nieskutecznie. Do tego stopnia, że gdy w 45 min po faulu na Marcinie Bartoniu sędzia podyktował rzut karny dla „Białej Gwiazdy”, to Karol Tokarczyk strzelił bardzo źle. W środek bramki, po ziemi i Szymin Gniełka, który rzucił się co prawa w swoją prawą stronę, ale nogami zdołał odbić piłkę.