Wisła Kraków remisuje w meczu kolejki I ligi z Arką w Gdyni

No, ale nadeszła 13 min. Po zagraniu wzdłuż linii z lewej strony Arki wydawało się, że sytuację szybko opanuje Dawid Szot, bo też mnie wyglądało to na nic groźnego. Obrońca Wisły piłkę rzeczywiście opanował, ale... Olafowi Kobackiemu, który szybko ją zgarnął, ruszył i następnie huknął z siedemnastego metra. Na tyle mocno, płasko i precyzyjnie, żeby zaskoczyć Alvaro Ratona. Gospodarze objęli prowadzenie.

Wisła po stracie gola niby przejęła inicjatywę, ale to Arka miała kolejną dobrą okazję na gola. W 23 min po rozegraniu rzutu wolnego dośrodkował w pole karne Dawid Gojny, a głową bardzo groźnie strzelał Michał Marcjanik. Tylko świetnej interwencji Alvaro Ratona zawdzięczała „Biała Gwiazda”, że wciąż przegrywała tylko 0:1.

W 33 min do siatki trafił po sprytnie rozegranym rzucie wolnym Karol Czubak. Jego radość szybko została jednak ostudzona, bo sędzia odgwizdał spalonego. To jednak Arka była już w tym fragmencie w natarciu, a Wisła w opałach. Gospodarze byli przede wszystkim konkretniejsi jeśli chodzi o stwarzanie kolejnych okazji na gole. Wisła natomiast przed przerwą nie była w stanie ani razu poważnie zagrozić bramce gospodarzy. W oczy rzucało się okrągłe zero jeśli chodzi celne strzały. Krakowianie nie byli w stanie kompletnie nic wykreować ani z gry, ani po stałych fragmentach gry. To była ich najsłabsza połowa w tym roku. Arka zasłużenie prowadziła do przerwy 1:0.