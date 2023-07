Wisła Kraków remisuje w Łęcznej z Górnikiem. Straciła gola w końcówce meczu

Już w 1 min mieliśmy żółtą kartkę, którą zobaczył Eneko Satrustegui. Nowy obrońca Wisły faulował rywala przed polem karnym, więc Górnik miał niezłą okazję na szybkie prowadzenie. I Miłosz Kozak z tego rzutu wolnego uderzył dobrze, mocno, celnie, ale skuteczną interwencją popisał się nowy bramkarz Wisły Alvaro Raton.

Po tym początku Wisła dość szybo przejęła inicjatywę. Dłużej utrzymywała się przy piłce, chętnie atakowała. Z dystansu strzelali też Goku i Jesus Alfaro, ale niecelnie. Krakowianie mieli piłkę przez większość czasu i długo ją rozgrywali. Górnik bardziej czekał na ich błąd, przechwyt, by wyprowadzić kontrę. Wiele ich jednak nie było, bo wiślacy po stracie dobrze doskakiwali do rywali i dość szybko odzyskiwali futbolówkę. To z czym mieli problem, to dokładne dogranie przed bramkę i stworzenie sobie takiej już czystej okazji na gola.