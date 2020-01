Wisła Kraków. Rafał Boguski: Odpowiada mi rywalizacja o miejsce w składzie

Prócz treningów, Wisła rozgrywa również sparingi. I co było zaskoczeniem już podczas pierwszego zimowego meczu kontrolnego, gra jak na ten okres roku, była szybka, płynna. Tajemnicę takiego stanu rzeczy Boguski tłumaczy w następujący sposób: - Jest nas ponad dwudziestu zawodników, nawet prawie trzydziestu. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony i przekonać do siebie trenera, żeby postawił na niego już w lidze. To trzeba robić zarówno podczas praktycznie każdego treningu, ale również podczas sparingów. Dlatego nikt się nie oszczędza, a każdy podchodzi do sparingów tak, jak do normalnych meczów ligowych.

Boguski jest autorem pierwszego gola, jakiego Wisła strzeliła w 2020 roku. Trafił on do siatki w wygranym 1:0 sparingu ze Stalą Mielec. Zawodnik nie kryje, że choć to tylko bramka w towarzyskiej potyczce, ma dla niego dużą wartość. - Miałem to szczęście, że udało nam się przeprowadzić naprawdę fajną akcję - uśmiecha się piłkarz Wisły. - „Wasyl” rzucił świetną piłkę do Carlosa, a ten dobrze mi podał. Pozostało tylko to wykończyć celnym strzałem. Nie ukrywam, że dla mnie taki gol w sparingu też jest elementem walki o miejsce w składzie.

A o miejsce w składzie wiosną łatwo nie będzie. Wisła poczyniła transfery do drugiej linii, w której robi się ciasno. Rafał Boguski nie przejmuje się jednak takim stanem rzeczy, a wprost przeciwnie - cieszy się, że rywalizacja w drużynie jeszcze wzrośnie. - Odkąd jestem w Wiśle, praktycznie w każdym okienku transferowym pojawiali się nowi zawodnicy w naszej szatni - tłumaczy piłkarz. - I zawsze w takiej sytuacji pojawiają się pytania, czy to są dobre ruchy, czy to są wzmocnienia. Najważniejsze jest jednak to, że gdy przychodzą nowi piłkarze, to podnosi się jakość również tych, którzy już w zespole są. Rywalizacja o miejsce to jest najlepsza sprawa dla każdej drużyny. Wiem to po sobie, bo co pół roku rywalizuję z nowymi zawodnikami. Mnie takie coś bardzo odpowiada i jeszcze mocniej nakręca do ciężkiej pracy.