Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Z takim środkiem pomocy będziemy mocni

- Tym sparingiem zakończyliśmy siedemnasty dzień obozu przygotowawczego w Turcji. Zakończyliśmy go grą kontrolną, ale widać było już u chłopaków zmęczenie. Widać było taki pierwszy kryzys - powiedział Radosław Sobolewski dla oficjalnego serwisu internetowego Wisły. Dodał również: - Jestem jednak zadowolony, bo to była dość intensywna potyczka. Bardzo ostro grający przeciwnik. Na pewno poczuliśmy taką mocną grę kontaktową, z którą przyjdzie nam się zmierzyć w lidze, więc było to dobre doświadczenie. Sparing zakończył się wynikiem remisowym i myślę, że możemy być z tego zadowoleni. Zwłaszcza po tym jak wyglądał poniedziałek, w czasie którego wykonaliśmy bardzo, bardzo mocną pracę i to w tym meczu długimi momentami było widać.

W sparingu z zespołem z Kazachstanu zadebiutował w nieoficjalnym meczu Wisły jej nowy środkowy obrońca, czyli Tachi. Radosław Sobolewski poproszony o ocenę gry Hiszpana, a też o to jak ten zawodnik prezentował się na pierwszych treningach, mówi: - Na taką pełną ocenę wiadomo, że jest za szybko. Widać natomiast, że jest to zawodnik, który dysponuje dużym potencjałem. Jeśli chodzi o umiejętności, ale również o taką fajną agresywność piłkarską. To mi się podoba, ale widać też gołym okiem, że jeszcze potrzebuje sporo treningów.