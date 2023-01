Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Z premedytacją chciałem zagrać takie spotkanie

Wisła Kraków w środę wygrała z młodzieżową drużyną Szachtara Donieck 1:0. Trener Radosław Sobolewski dał pograć przede wszystkim młodym piłkarzom „Białej Gwiazdy”. A po końcowym gwizdku tłumaczył swoje intencje.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" - Ogólnie jestem bardzo zadowolony, że udało się zorganizować i rozegrać taki sparing. Z naprawdę bardzo mocną młodzieżową drużyną Szachtara Donieck - rozpoczął podsumowanie szkoleniowiec Wisły dla oficjalnego serwisu klubowego. - Można powiedzieć, że z premedytacją chciałem zagrać takie spotkanie, żeby nasza młodzież, nasi zawodnicy mogli się porównać z rówieśnikami z innego kraju. Myślę, że dla naszej młodzieży to była wspaniała lekcja. Mają teraz właśnie to porównanie, widzą jak to może wyglądać i ile jeszcze ciężkiej pracy przed nimi. Większość młodych piłkarzy zagrało w sparingu z Szachtarem po godzinie. W kolejnych meczach proporcje minut będą wyglądały inaczej. Jak? To tłumaczy Sobolewski: - Tak, to się zmieni, bo idziemy takim schematem, że w pierwszym tygodniu obozu chcieliśmy grać w proporcjach po 45 minut dla każdego zawodnika. Drugi tydzień już idziemy w proporcjach 60 do 30 minut. Skoro teraz jedni piłkarze rozegrali po 60 minut w pierwszym sparingu, to logiczne jest, że w następnym meczu więcej minut dostaną ci gracze, którzy teraz zagrali po 30 minut. A w ostatnim tygodniu to chcielibyśmy już dać każdemu dać szansę zmierzenia się z wysiłkiem gry po 90 minut.

W sparingach, rozgrywanych w Turcji momentami bardzo dobre wrażenie sprawia Bartosz Talar. Gra odważnie, szuka nieszablonowych rozwiązań. Wygląda to tak, jakby młody piłkarz nabrał pewności siebie. Czy to oznacza, że zbliżył się do wyjściowego składu? Radosław Sobolewski nie chce na razie tego oceniać wprost, ale mówi: - Można powiedzieć, że na tej pozycji mamy trzech zawodników, którzy walczą o wyjście w podstawowej jedenastce w meczu ligowym. Mamy naprawdę trzech dobrych zawodników, którzy rywalizują o to miejsce i mam nadzieję, że tylko na tej rywalizacji skorzystają. Bo rywalizacja jest największym kołem zamachowym rozwoju. Tego, żeby prezentowali się lepiej. Jeszcze nie będę nikogo indywidualnie oceniał. Chciałbym jeszcze chwilę na to poczekać. Każdy z nich dostaje minuty, dostaje szansę i wszystko zależy od tego jak to wykorzysta.

Dużo minut w Turcji dostaje młodziutki Jakub Krzyżanowski. Jeszcze przed wyjazdem na to zgrupowanie Sobolewski jasno postawił sprawę, że to będzie lewy obrońca numer dwa wiosną. Jak po kilkunastu dniach treningów, po sparingach ocenia tego młodego defensora szkoleniowiec Wisły? Tutaj też nieco ucieka od indywidualnych cenzurek. Sobolewski mówi bardziej ogólnie: - Sparing z młodzieżową drużyną Szachtara pokazał, że każdy, ale to każdy z zawodników, naszych młodych zawodników jeszcze ma bardzo dużo do poprawienia. To musi być ciągły rozwój. Można powiedzieć, że zderzyli się z taką agresywnością ze strony rywala. Wiedzą jak to teraz smakuje i mają taką skalę porównawczą. Mam nadzieję, że z tego skorzystają, że wyciągną z tego wnioski jak powinno wyglądać podejście do wykonywanego zawodu.

Wisła robi transfery, wzmacnia się na różnych pozycjach, a Radosław Sobolewski przyznaje, że jednym z priorytetów jest pozyskanie skrzydłowego. Trener „Białej Gwiazdy" podkreśla: - Wydaje się, że tak właśnie jest. Po odejściu Michaela Pereiry, a teraz Dora Hugiego można powiedzieć, że naszym celem jest wzmocnienie tej pozycji. Wiem, że dyrektor sportowy bardzo mocno nad tym pracuje i mam nadzieję, że tutaj będziemy w tych działaniach mocno skuteczni.

