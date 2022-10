Wisła Kraków. Radosław Sobolewski trenerem „Białej Gwiazdy” Bartosz Karcz

Andrzej Banaś

Nie ma wielkiego zaskoczenia. Radosław Sobolewski, który do tej pory był asystentem Jerzego Brzęczka, zastąpił tego ostatniego na stanowisku pierwszego trenera. „Sobol” podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Umowa zawiera opcję przedłużenia na następny sezon, jeśli Wisła awansuje do ekstraklasy.