Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: To nie szczęście. To charakter!

- To jest charakter! Może ktoś powiedzieć, że mieliśmy szczęście. Nie, nie. To jest charakter! Kolejny raz walczymy do końca. Skoncentrowani, w pełni zdeterminowani i ze świadomością, co mamy zrobić – rozpoczął swoją pomeczową wypowiedź Radosław Sobolewski. - Za tę walkę chciałbym właśnie podziękować. Pogratulować zespołowi tej wiary, że co by się nie działo, jakby się mecz nie układał, to musi do końca walczyć i wierzyć w ostateczne zwycięstwo. Powiedziałem, że gdyby mecz się nie układał, ale on był pod naszą całkowitą kontrolą. Pierwsza połowa wydaje mi się była najlepszą, jaką zagraliśmy w tej rundzie. Ale też druga połowa była dobra. Pod każdym aspektem wyglądaliśmy dobrze - fizycznym, taktycznym. Było też widać jakość piłkarską, więc pod każdym względem kontrolowaliśmy to spotkanie. Oddaliśmy 28 strzałów. To jest naprawdę bardzo duża liczba. Niestety, nie chciało wpaść, ale cierpliwość i charakter zostały wynagrodzone w końcówce, gdy po faulu na Bashy otrzymaliśmy rzut karny. Basha był tak naprawdę w idealnej sytuacji i był to ewidentny rzut karny, który zamieniliśmy na bramkę i w ostateczności wygraliśmy. To byłaby dopiero historia, gdybym musiał się tłumaczyć, że po takim meczu nie zdobyliśmy kompletu punktów.