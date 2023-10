Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: To na pewno nie jest zadowalający wynik

Nie mógł być zadowolony z wyniku meczu z Wisłą Płock trener Wisły Kraków Radosław Sobolewski. Remis 0:0 na własnym boisku to dla „Białej Gwiazdy” strata dwóch punktów. Z wyjazdowej zdobyczy cieszył się natomiast trener gości Marek Saganowski.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" Szkoleniowiec Wisły Płock spokojnie oceniał boiskowe wydarzenia. Powiedział: - Przede wszystkim chcę pogratulować takiej determinacji w defensywie mojemu zespołowi. Remis tutaj w Krakowie jest dla mnie ważnym punktem. Tym bardziej, że znowu zagraliśmy na zero. Oczywiście, pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Wisły Kraków. Nie mogliśmy wejść w rytm grania. Nie mogliśmy się utrzymać przy piłce. Wydaje mi się, że było trochę za dużo nonszalancji w moim zespole. Ale w drugiej połowie wydaje się już, że ta sytuacja została opanowana. Patrząc przez pryzmat utrzymania, statystyk, jakie drużyny stworzyły sobie sytuacje, nie powiem na sto procent, ale wydaje mi się, że to Wisła Płock stworzyła najgroźniejszą sytuację, gdy uderzyliśmy w poprzeczkę. Kuba Grić oddał strzał z pięciu, sześciu metrów. Taki jest futbol. Tak czy inaczej, jestem zadowolony z tego punktu.

Jeden z dziennikarzy zapytał Marka Saganowskiego dlaczego nie zagrał w tym meczu Fryderyk Gerbowski, choć był awizowany na składach. Trener „Nafciarzy” tłumaczył: - „Gerbo” doznał lekkiego urazu naciągnięcia pachwiny. Nie chcieliśmy ryzykować w tym meczu. Oczywiście był przewidziany do pierwszego składu, do pierwszej jedenastki, ale uznaliśmy razem z nim, że nie ma sensu ryzykować mocniejszego urazu. Tak jak powiedziałem nad przedmeczowej konferencji, mieliśmy duże problemy wyjeżdżając już do Tychów jeśli chodzi o grypę, o wirusa i tym razem też nie mogliśmy zastosować naszego wysokiego pressingu. Ciężko nam się było złożyć do wyjścia, do takiego skoku pressingowego. I to są właśnie takie mikrourazy. Kilku zawodników mam na pewno nie w stuprocentowej dyspozycji. M.in. „Gerbo”.

Z kolei Radosław Sobolewski powiedział: - Zastanawiałem się jak skomentować taki mecz jeszcze na gorąco. Muszę swoją wypowiedź rozdzielić na dwa człony. Pierwsza rzecz to remisujemy 0:0 na własnym boisku i to na pewno nie jest zadowalający wynik. Chcieliśmy na pewno tutaj wygrać. Chcieliśmy dać trochę radości naszym kibicom, natomiast straciliśmy dwa punkty. A druga część wypowiedzi to o tym, co się działo na boisku. Na pewno zagraliśmy dobre spotkanie. Inaczej tego nie mogę powiedzieć. Czy to w fazie defensywy czy ofensywy. Znowu mieliśmy sytuacje, znowu brakuje finalizacji. Natomiast z samego sposobu rozgrywania piłki i z samego sposobu zachowania struktury przy budowaniu, to jest na pewno dobry poziom i tutaj na pewno będziemy konsekwentni w tym elemencie, natomiast musimy cały czas dbać o te detale przy finalizacji. W samym polu karnym, bo po prostu musimy wykorzystywać swoje sytuacje.

Zapytany czy był zaskoczony faktem, że Wisła Płock, czyli zespół, który też ma aspiracje awansu do ekstraklasy, tak głęboko się bronił w Krakowie, Sobolewski odparł: - Tego nie wiem, z jakim planem przyjechała Wisła Płock na to spotkanie. Wątpię, żeby chciała się cofnąć w ten sposób na swoją „szesnastkę”. Wydaje mi się, że zupełnie co innego chcieli. A druga strona medalu jest taka, że Wisła Kraków jest w stanie zdominować swojego przeciwnika. Mimo że nastawianie jest z wyjściem do wysokiego pressingu czy mocna praca w średnim pressingu czy to na długości czy też na szerokości boiska. My natomiast poprzez swój sposób grania i swoją filozofię jesteśmy w stanie w pełni zdominować przeciwnika i tak było w tym meczu.

Budowa Centrum Frame Running w Złotowie