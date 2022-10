Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: To jest dla nas bardzo ważny mecz. Chcemy wygrać i awansować

W Wiśle tradycyjnie już w tym sezonie nie mogą zagrać kontuzjowani Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga i Zdenek Ondrasek. Z zespołem trenować zaczęli natomiast Michael Pereira i Michał Żyro. Ich występ w spotkaniu z Puszczą nie jest jednak brany pod uwagę. Trener Radosław Sobolewski mówi bowiem na ten temat: - Tak naprawdę zaczęli treningi. Czy będą do gry? Podejmiemy decyzję, ale myślę, że to jeszcze za wczesny termin, żeby mogli wystąpić w meczu.

W Wiśle nie ma dobrych nastrojów, bo zespół nie wygrał od siedmiu ligowych spotkań. Jak podkreśla jednak Sobolewski, nie oznacza to, że drużyna w jakikolwiek sposób ma zamiar zlekceważyć pucharowe rozgrywki czy potraktować je ulgowo. Trener „Białej Gwiazdy” podkreśla: - Uważam, że bez różnicy, jaki to jest mecz. Jeśli zawodnik ubiera koszulkę z białą gwiazdą, to czy jest to mecz ligowy, pucharowy czy towarzyski, to każdy musi zaprezentować się jak najlepiej. Pokazać swoje umiejętności, dać coś od siebie dla klubu. Z naszej perspektywy nie ma czegoś takiego, że Puchar Polski traktujemy ulgowo czy w jakiś inny sposób. To jest dla nas bardzo ważny mecz, który chcemy wygrać, przejść do następnej rundy, zrobić krok do przodu.