Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Póki będzie taka możliwość, będziemy organizować takie sparingi

Wisła Kraków rozegrała we wtorek sparing z Hapoelem Jerozolima. Zremisowała 1:1. Pomysł rozgrywanie takich spotkań kontrolnych pomiędzy ligowym meczami wyjaśniał po zakończeniu spotkania z przedstawicielem izraelskiej ekstraklasy trener „Białej Gwiazdy” Radosław Sobolewski.

- Z premedytacją zorganizowaliśmy taki sparing. Chodziło o to, żeby zawodnicy, którzy w ostatnim meczu ligowym nie zagrali lub zagrali w mniejszym wymiarze, mogli teraz poczuć taką jednostkę meczową, pozostać w rytmie meczowym - tłumaczy szkoleniowiec. To była również okazja do przetestowania pewnych rozwiązań taktycznych. Np. Boris Moltenis wystąpił tym razem na środku obrony bliżej prawej strony, co Sobolewski tłumaczy w następujący sposób: - Chciałem zobaczyć jak Boris wygląda na swojej nominalnej pozycji. On jest tak naprawdę półprawym stoperem, choć większość poprzedniej rundy zagrał na drugiej pozycji w środku obrony. Chciałem zobaczyć jak będzie wyglądał po tej stronie. Co ciekawe nie był to jedyny sprawdzian na pozycji stopera w tym meczu, bo pod koniec spotkania do obrony przesunięty został Tachi, który w drużynie Radosława Sobolewskiego częściej grywa w drugiej linii. Teraz o pozycji Hiszpana trener Wisły mówi: - Tachi już grał w sparingach na środku obrony w Turcji. Grał już też w meczach kontrolnych w Polsce z Siarką Tarnobrzeg, Odrą Opole. Mamy pewne znaki zapytania i szukamy odpowiedzi.

Mecz z Hapoelem był też szansą dla wiślackiej młodzieży do zaprezentowania się w starciu z seniorami. O swoich młodych podopiecznych Radosław Sobolewski mówi: - Na pewno widzę, że poprzez trening i granie takich sparingów mogą się rozwijać. Dla nich to jest przeskok jeśli chodzi o grę w juniorach i seniorach. Dlatego to jest kapitalny moment na rozwój. Część młodych piłkarzy trenuje z pierwszym zespołem, inni z drugą drużyną. Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie? Trener Wisły udziela odpowiedzi: - Niektórzy mają już zbudowaną lepszą pozycję. Inni na taką pozycję muszą zasłużyć. To wszystko będzie płynne.

Niedawno do pierwszej drużyny został przesunięty Kuba Wiśniewski. On również zagrał z Hapoelem. Na jego temat szkoleniowiec mówi: - Kuba Wiśniewski dołączył do nas w poprzednim tygodniu, zagrał sparing. Co do jego przyszłości w pierwszym zespole, będziemy decyzję wspólnie z trenerem rezerw.

A co do ewentualnych kolejnych tego typu gier kontrolnych, to Radosław Sobolewski zdradza: - Póki będzie taka możliwość, będziemy organizować takie sparingi. A drugi pomysł jest taki, że chcemy organizować mecze sparingowe z drugim zespołem. Często w mikrocyklu będziemy wrzucać taki mecz. Może to będzie na początku, może w środku tygodnia, w zależności od terminarza. To będzie coś, co może nam pomóc poukładać sprawy taktyczne. Można będzie modelować zespół rezerw pod to, co będziemy chcieli zrobić w meczu ligowym. I na koniec sprawa Michała Żyry, którego nie było w Łęcznej w kadrze meczowej. Nie zagrał też w sparingu z Hapoelem. Pytany o tego zawodnika Sobolewski mówi: - Na chwilę obecną ma problemy zdrowotne. Dlatego go nie było.

