Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Nie potrafiliśmy pozbyć się tej nerwowości

Piotr Plewnia: Determinacja była naszym największym sprzymierzeńcem

Trener Chrobrego Piotr Plewnia powiedział: - Wisła Kraków na pewno nie jest zadowolona z tego wyniku. Nie ma co się oszukiwać. Determinacja była dzisiaj naszym największym sprzymierzeńcem i wielki szacunek dla chłopaków za to jak do ostatniego gwizdka walczyli przynajmniej o ten punkt. W pierwszej połowie nie mieliśmy za dużo piłki, a nawet jak ją mieliśmy, to i tak oddawaliśmy przeciwnikowi. Dla mnie jest ważne, że z każdy meczem tracimy coraz mniej bramek. Zaczynamy coraz lepiej bronić, a to jest priorytet dzisiaj w naszej sytuacji. I to mnie przede wszystkim cieszy, bo prócz posiadania piłki, poprzeczki po strzale z dystansu, tak naprawdę zminimalizowaliśmy wszystko to, co Wisła potrafi. A jest to klasowy zespół. Posiadający bardzo dobrych piłkarzy, który potrafi sobie stwarzać sytuacje. Cieszy to, że w pierwszej połowie tych sytuacji było mniej. Paradoksalnie w drugiej połowie zaczęliśmy grać troszeczkę lepiej, ale i Wisła stworzyła sobie dwie, trzy, cztery groźniejsze sytuacje, ale tak jak powiedziałem, determinacja jest dzisiaj naszym największym sprzymierzeńcem. Najważniejsze dla nas jest też to, że przynajmniej zremisowaliśmy ten mecz, choć dwa kontrataki można było w drugiej połowie rozegrać lepiej. Nie ma co jednak płakać nad rozlanym mlekiem, bo ten punkt jest dla nas bardzo ważny. Wierzę, że z każdym meczem będziemy grać troszeczkę lepiej, bo w tym graliśmy przeciwko najlepszemu zespołowi jeśli chodzi o grę jeden na jeden. Ta jakość była widoczna. W wielu momentach sobie z tym nie radziliśmy, ale z perspektywy wyniku wielki szacunek dla chłopaków.