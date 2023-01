Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Naciskaliśmy na organizatorów, żeby wystartować z tym meczem

- Jestem zadowolony, że ten sparing w ogóle się odbył. Był zagrożony, ale jedna i druga ekipa naciskały na organizatorów, żeby wystartować z tym meczem - powiedział Sobolewski dla oficjalnego serwisu internetowego Wisły, nawiązując do fatalnych warunków atmosferycznych, w jakich ten mecz był rozgrywany. Szkoleniowiec Wisły dodał: - Warunki były ciężkie, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nie wiemy, jakie będą one na początku lutego w Polsce. W rozmowie z chłopakami podkreślałem, żeby nie patrzyli na warunki atmosferyczne, że musimy się dostosować. I myślę, że to uczynili, bo zaangażowanie było na naprawdę wysokim poziomie, co mnie bardzo cieszy. Szkoda natomiast, że mecz był niepełny, został skrócony o parę minut, ale to ze względu bezpieczeństwa, bo pojawiły się blisko pioruny. Sędzia podjął słuszną decyzję, że nie dokończył tego spotkania.