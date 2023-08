Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Jestem w stu procentach przekonany, że ta praca przyniesie rezultaty

W niedzielę o godz. 12.40 Wisła Kraków podejmie Arkę Gdynia. „Biała Gwiazda” przegrała dwa ostatnie mecze, a to spotkanie ma być okazją do przełamania zespołu i uspokojenia nieco bardzo nerwowej atmosfery, jaka jest obecnie wokół klubu z ul. Reymonta.

Radosław Sobolewski: Trzeba być silnym w takich momentach

Po ostatnich dwóch porażkach z GKS-em Tychy i Odrą Opole sytuacja wokół Wisły jest nerwowa. Zapytany jak chce się od tego odciąć, jak sprawić, żeby piłkarze skoncentrowali się tylko na grze, trener Wisły mówi: - Na pewno ciśnienie jest duże. Wiadomo, jeśli nie ma wyników, to zawsze tak się dzieje. Hejt pojawił się tak naprawdę od pierwszego meczu, od Górnika Łęczna. Nie wiem czym to było spowodowane wtedy. Teraz natomiast krytyka po dwóch przegranych meczach jest zasłużona. Tak jak mówiłem to już na konferencji pomeczowej, nie dziwię się frustracji kibiców. Jak sobie z tym radzić? Tak jak całe życie sobie radzę. Trzeba być silnym w takich momentach, trzeba pokazywać siłę, odpowiednio się zachowywać i odpowiednie rzeczy mówić. I tak postępuję z zespołem, żeby widzieli, że trener jest dalej silny i jest przekonany do tego, co robimy. A ja jestem w stu procentach przekonany, że ta praca zaowocuje i przyniesie rezultaty.

W poniedziałek dojdzie do spotkania władz Wisły, również rady nadzorczej. Celem będzie omówienie sytuacji sportowej. O tym spotkaniu Radosław Sobolewski mówi: - Prezes Jarosław Królewski doskonale wie jak ten sztab pracuje. Ma mnóstwo informacji, dotyczących każdego aspektu pracy sztabu trenerskiego. Dodatkowo często bywa na treningach, więc widzi, co robimy i jak. Jak komunikujemy się z zespołem. Jak wyglądają treningi. Prezes Królewski jest informowany na bieżąco o każdym aspekcie funkcjonowania zespołu. Co będzie chciał z tego wykorzystać, to już trzeba pytać jego.

Wisła musi poprawić skuteczność

Wisła ma ostatnio problem ze skutecznością. Stąd pytanie, co zrobić, żeby poprawić się przede wszystkim pod bramką przeciwnika, bo do pola karnego rozgrywanie akcji jeszcze w przypadku krakowian jakoś wygląda. Szkoleniowiec „Białej Gwiazdy” tłumaczy: - To jest problem w początkowych meczach tego sezonu. Oddzieliłbym jednak te dwa ostatnie mecze. Bo z Tychami oczywiście zagraliśmy słaby mecz, ale z Odrą nasze poczynania były wymuszone przez czerwoną kartkę. Musieliśmy zweryfikować pewne rzeczy. Zwłaszcza atakowanie. Stąd liczba sytuacji ze względów, mam nadzieję zrozumiałych, nie była najwyższa. Myślę jednak, że już nie z samym kreowaniem sytuacji jest problem, a bardziej z wykorzystaniem tego, co mieliśmy nawet w poprzednich meczach. Wystarczyło wykorzystać jedną z wielu sytuacji, które sobie stworzyliśmy i odbiór byłby inny, nastroje byłyby inne. Jest jednak inaczej. Żeby była jasność. Staram się dawać różne rozwiązania zawodnikom, żeby grę w ostatniej tercji im ułatwić. Przygotowujemy się, przedstawiamy pewne rzeczy zespołowi. Co można wykorzystać, które przestrzenie. Jak to zrobić. Mam nadzieję, że to tylko kwestia większego zgrania, większej pewności siebie. Wierzę, że z meczu na mecz po prostu będzie lepiej.

Rozmowa z Igorem Sapałą

Sobolewski wspomniał o czerwonej kartce, a przypomnijmy, że dostał ją w pierwszej połowie meczu z Odrą Igor Sapała. Szczególnie druga żółta, a w konsekwencji czerwona kartka była bardzie nierozważna. Zapytany czy tylko na rozmowie z piłkarzem się skończyło czy spotkały go inne konsekwencje, Radosław Sobolewski opowiada: - Oczywiście, że rozmawiałem z Igorem. Po tym zdarzeniu był niesamowicie przybity i przejęty. Mógł się oczywiście zachować w inny sposób. Wiem jak to mocno przeżywa. Rozmawialiśmy indywidualnie i mam nadzieję, że po tej rozmowie wyciągnie wnioski dla siebie. O konsekwencjach nie będę jednak mówił, bo to wewnętrzna sprawa drużyny.

Gratulacje dla Vullneta Bashy

W tygodniu kolejny piłkarz Wisły został ojcem. Vullnet Basha cieszył się razem z żoną z przyjścia na świat bliźniaczek. Czy będzie to miało wpływ na jego koncentrację i przygotowanie mentalne do meczu? Sobolewski mówi o tej sprawie:

- Po pierwsze chciałbym pogratulować Bashy i jego żonie. Narodziły się dwie małe wiślaczki, krakuski, co jest fantastyczną wiadomością dla naszej wiślackiej rodziny. Ja zareaguje? To jest indywidualna sprawa, ale taka chwila w życiu może tylko dodać skrzydeł i człowiek może po niej o wiele więcej. Gotowy do gry jest kolejny piłkarz środka pola Marc Carbo. O Hiszpanie trener Wisły powiedział: - Optymalnie by było jeszcze trochę potrenować, dłużej popracować. Marc wygląda jednak coraz lepiej, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Jest szansa, że w tym meczu wystąpi.

Arka też ma swoje mankamenty, które Wisła chce wykorzystać

Nie mogło zabraknąć pytania o Arkę Gdynia, prowadzoną przez kolegę Radosława Sobolewskiego jeszcze z czasów gry w Wiśle, czyli Wojciecha Łobodzińskiego. Trener „Białej Gwiazdy” o rywalu mówi: - Widać, że Arka ma powtarzalność z grze, co jest zasługą jej trenera. Widać, że preferuje grę z piątką obrońców. W tym kierunku Wojtek idzie. Mają dużo indywidualności z przodu, które mogą dużo namieszać. Na te rzeczy będziemy musieli na pewno uważać, ale tak jak każdy zespół w tej lidze - nie jest idealny. Pewne rzeczy będziemy chcieli wykorzystać.

