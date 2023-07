Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Jest jeszcze kilka znaków zapytania

O tej rywalizacji młodzieżowców Dudy i Gogóła, Sobolewski dodaje: - Kacper Duda wygląda rewelacyjnie, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Przeszedł z nami dwa okresy przygotowawcze i może dlatego teraz tak wygląda. Patryk Gogół dołączył już w trakcie przygotowań i w porównaniu do Kacpra Dudy nie przeszedł tej drogi. Myślę, że on dołączy niedługo do Kacpra, że pokaże się z jak najlepszej strony. Pokaże swój charakter, umiejętności. Tak jak jednak bywa w przypadku młodych zawodników, na to potrzeba czasu. Potrzeba konkretnych przygotowań. Patryk na pewno musi się wzmocnić pod względem fizycznym. Nie byłem w stanie go przygotować tak, jakbym chciał, bo dołączył do nas później, ale nadrobimy wszystko, a z pomocą sztabu i kolegów z drużyny mam nadzieję, że szybko wkomponuje się w zespół.

Jedna kwestia już natomiast się wyjaśniła. Na ten moment „jedynką” w bramce Wisły jest Alvaro Raton. Wychodził w podstawowym składzie we wszystkich sparingach, a w Sosnowcu zagrał już całe spotkanie. I Sobolewski w tym przypadku już niczego nie kryje: - Alvaro zagrał tym razem 90 minut i ponownie nie puścił bramki. Nie puścił jej zresztą w żadnym ze sparingów. Wydaje mi się, że wybór numeru jeden jest w tym momencie naturalny. Po okresie przygotowawczym możemy sobie na pewne rzeczy już teraz odpowiedzieć.

A co do innych pozycji, trener Wisły dodaje: - Są jeszcze znaki zapytania. Dopiero przy samym finiszu, przed meczem pewne rzeczy się rozstrzygną ostatecznie.

Wisła powinna wkrótce jeszcze się wzmocnić, bowiem na testy medyczne przylatuje do Polski Angel Baena Perez. To skrzydłowy, o którym Radosław Sobolewski mówi: - W przyszłym tygodniu ma do nas dołączyć kolejny zawodnik, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, że na skrzydłach jest u nas jeszcze miejsce do obsadzenia. Ucieszyłoby mnie, gdyby ten transfer się sfinalizował. Oczywiście Angel Baena Perez przychodzi na sam koniec przygotowań. Zobaczymy jak będzie wyglądał i ile czasu będzie potrzebował na wdrożenie się do zespołu. Chodzi jednak o to, żeby rywalizacja była większa.