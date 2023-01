Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Cieszy to, jak wyglądała pierwsza połowa meczu

- Był to tak naprawdę sparing domykający te dwa tygodnie tutaj w Turcji - mówi Radosław Sobolewski dla oficjalnego serwisu internetowego Wisły. Jedno jest pewne, chłopcy chcieli realizować założenia, które im nakreśliłem. W pierwszej połowie w bardzo wielu fragmentach udawało nam się wiele rzeczy, które sobie założyliśmy. Druga połowa była nieco słabsza. Są jeszcze na pewno elementy do poprawy. Do korekty są pewne zachowania czy to w fazie bronienia czy również jeśli chodzi o ustawienie na boisku przy wyprowadzaniu piłki.

Wisła bardzo dobrze grała pressingiem w pierwszej połowie. Rywale mieli problemy momentami, żeby wyprowadzać akcje spod swojej bramki. Jedyny gol meczu padł zresztą po tym, jak właśnie do ataku pod bramką rywala ruszył ostro Angel Rodado. Hiszpan nie tylko odebrał piłkę obrońcy, ale również ograł go świetnie i sam później sfinalizował całość. O takim wysokim pressingu Sobolewski mówi natomiast: - Staraliśmy się podejść pod przeciwnika bardzo wysoko, założyć pressing czy to przy otwarciu czy budowaniu akcji przez zespół przeciwny na własnej połowie. Cieszy jak to wyglądało szczególnie w pierwszej połowie. Kilka razy odzyskaliśmy piłkę. Widać, że chłopcy nabierają coraz większego zaufania jeśli chodzi o poruszanie się po boisku. Tak chcielibyśmy grać w lidze. Trenujemy jednak też inne warianty, bo piłka nożna składa się z różnych faz w meczu i będziemy przygotowani na różne scenariusze. Choćby takie, gdy zespół przeciwny zmusił nas do bronienia w niższej strefie w drugiej połowie. I my musimy być na to przygotowani.