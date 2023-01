Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Cieszy skuteczność, cieszy polot w grze

- Na pewno cieszy to jak zaprezentowaliśmy się w tym sparingu. Cieszy na pewno wynik, ale jeszcze bardziej na tym etapie przygotowań cieszy styl, jaki zaprezentowaliśmy. Można powiedzieć, że to było takie podsumowanie całego ciężkiego tygodnia. To cieszy, że udało się utrzymać entuzjazm, radość z piłki. Mam nadzieję, że właśnie poprzez takie sparingi wiara w zespole urośnie. We własne możliwości i że chłopcy pokochają ciężką pracę - powiedział Radosław Sobolewski dla oficjalnego serwisu internetowego Wisły Kraków.

Nie wszyscy zagrali w meczu z Wisłą Płock. Nie wystąpili tacy zawodnicy jak: Kacper Skrobański, Bartosz Jaroch, Dor Hugi, Ivan Jelić Balta i Momo Cisse. Pytany o nieobecnych, Sobolewski wyjaśnia: - Powiem bardziej ogólnie, bo nie będę może mówił o każdym przypadku indywidualnie. Jak to bywa na tego typu obozach, przy ciężkiej pracy pojawiają się drobne urazy i pojawia się również osłabienie organizmu. Zawodnicy przez to czasami łapią infekcje i tak jest w przypadku tych wymienionych zawodników.