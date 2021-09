Wisła Kraków. Radość z awansu, chóralne śpiewy i gol ze specjalną dedykacją

Jeśli popatrzeć historycznie, to ten awans w przypadku Wisły nie jest oczywiście żadnym wielkim wydarzeniem. Krakowianie cztery razy zdobywali bowiem Puchar Polski, do tego sześć razy grali jeszcze w finałach tych rozgrywek, a o dotarciu na szczebel półfinału czy ćwierćfinału nie ma nawet co wspominać, bo tego również zebrałoby się sporo. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, jaką pułapką Puchar Polski był dla Wisły w ostatnich latach, to łatwiej zrozumieć taką reakcję. Również z tego powodu, że mieleckie zwycięstwo przyszło akurat po klęsce 0:5 w Poznaniu z Lechem. I również z tego powodu, że w klubie postawiono sprawę jasno - Puchar Polski ma być traktowany bardzo poważnie w tym sezonie.

Wisła w tym meczu problemy miała tak naprawdę dwa razy. Na jego początku, gdy na moment wymknęła się jej kontrola nad grą i Stal miała dwie, trzy dobre okazje na gola. Następnie już w drugiej połowie, gdy nagle niespodziewanie padł gol na 2:1 i przez moment gospodarze uwierzyli, że jeszcze mogą coś w tym spotkaniu ugrać. Ich nadzieje szybko zgasił najlepszy gracz meczu Yaw Yeboah, który wywalczył, a następnie wykorzystał rzut karny, ale trener Adrian Gula i tak podkreślał, że jego podopieczni zdecydowanie powinni załatwić sprawę w środowy wieczór znacznie wcześniej.