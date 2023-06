Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Baraż o ekstraklasę na żywo. Relacja live ze stadionu przy ul. Reymonta Tomasz Bochenek

Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Wtorek, 6 czerwca, godz. 18. Mecz o wielką stawkę na stadionie przy ul. Reymonta! W półfinale baraży o awans do ekstraklasy czwarta w I-ligowym sezonie 2022/2023 "Biała Gwiazda" gra z Puszczą, która zajęła miejsce piąte. O awansie do finału baraży decyduje tylko ten jeden mecz. A my prowadzimy tutaj RELACJĘ NA ŻYWO z miejsca akcji, czyli stadionu przy ul. Reymonta.