Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z GKS-em Katowice Bartosz Karcz

W Wiśle Kraków są nowe problemy kadrowe, ale są również i dobre informacje. Np. taka, że kontuzja Mateusza Młyńskiego nie okazała się tak poważna, jak początkowo się wydawało i jest duża szansa, że piłkarz ten zagra we wtorkowym meczu z GKS-em Katowice. Nie wystąpi w nim natomiast na pewno Michael Pereira, który naderwał mięsień dwugłowy i dołączył do długiej listy kontuzjowanych graczy. Wisła z Katowicami zagra we wtorek o godz. 20.30.