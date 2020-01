Wisła Kraków. Przy ul. Reymonta czas oczekiwania na transfery

Na razie dwa najbardziej gorące tematy transferowe to możliwe pozyskanie Sławomira Peszki z Lechii Gdańsk i wypożyczenie Lubomira Tupty z Hellas Werona. W przypadku tego pierwszego sprawa wydaje się być klarowna. Temat zrodził się zaraz po tym, jak piłkarz dowiedział się, że w Lechii nie będzie już dla niego miejsca. A że w Krakowie podczas kilkumiesięcznego pobytu czuł się bardzo dobrze, to nikogo nie powinno dziwić, że wiosną „Peszkin” powinien znów biegać w koszulce z białą gwiazdą na piersi. Zresztą już latem początkowo wydawało się, że Peszko zostanie w Krakowie. O tym, że wtedy wrócił jednak do Lechii, zdecydowała szczera rozmowa z trener Piotrem Stokowcem. Panowie wyjaśnili sobie wszystkie zaszłości i jesienią Peszko rzeczywiście grał dużo. Wystąpił w 23 meczach. I Stokowiec wcale nie chciał pozbywać się tego piłkarza, ale decyzję taką podjął prezes Lechii Adam Mandziara, któremu nie spodobało się to, że zarówno Peszko, jak i Artur Sobiech, Rafał Wolski i Błażej Augustyn złożyli wezwania do zapłaty, gdy nastąpiły opóźnienia w wypłacie pensji. Decyzja Mandziary sprawiła, że skorzystać może na tym Wisła, której taki skrzydłowy, jak Peszko może się bardzo przydać. A już na pewno zwiększy się rywalizacja na bokach pomocy, gdzie jesienią odpowiedni poziom gwarantowali w zasadzie tylko Jakub Błaszczykowski i Michał Mak. Peszko z Wisłą ma związać się 1,5-rocznym kontraktem, a jeśli nic nie zmieni się na ostatniej prostej, umowa powinna zostać podpisana w najbliższych dniach.

Spore emocje wzbudza natomiast potencjalny transfer Lubomira Tupty z Hellas Werona, który do Krakowa miałby trafić na półroczne wypożyczenie. Emocje spowodowane są tym, że dorobek Słowaka w ostatnim czasie nie jest imponujący. W tym sezonie zagrał raptem w jednym meczu, długo leczył kontuzję kolana. W sumie zaliczył do tej pory dwa mecze w Serie A oraz 19 w Serie B, w których strzelił dwie bramki. Część kibiców zastanawia się zatem, czy nie jest to transfer opatrzony zbyt dużym ryzykiem, biorąc pod uwagę fakt, że w sytuacji Wisły w tabeli ekstraklasy, „Biała Gwiazda” potrzebuje skutecznego napastnika, który - mówiąc wprost - swoimi bramkami będzie jej dawał punkty. Trudno jednak w tym momencie oceniać, jaki to tak naprawdę będzie transfer. Warto jednak wspomnieć, że jest kilku polskich piłkarzy, którzy w naszej ekstraklasie uchodzili za prawdziwe gwiazdy, a po przenosinach do Serie A mieli podobne problemy z regularną grą, co Tupta. Szymon Żurkowski, Sebastian Walukiewicz - oto dwa najświeższe przykłady. Z oceną 21-letniego Słowaka należy zatem jeszcze się wstrzymać po pierwsze do momentu, gdy oficjalnie zwiąże się on z Wisłą, a po drugie, gdy zaprezentuje swoje możliwości na boisku.

Peszko i Tupta to piłkarze, którzy na ten moment wydają się być najbliżej Wisły, a tym trzecim jest Mateusz Hołownia. O tym, że może trafić do Wisły poinformował serwis transfery.info. Co ciekawe, 21-letni piłkarz jest obecnie wypożyczony z Legii Warszawa do Śląska Wrocław. Z tej ostatniej drużyny ma jednak odejść, a że przy Łazienkowskiej za bardzo nie ma szans na grę, szuka innych opcji i w tym momencie pojawił się temat Wisły, która szuka konkurenta dla Macieja Sadloka na lewą obronę. Temat ewentualnego sprowadzenia Hołowni do Krakowa powinien również wyjaśnić się w najbliższych dniach.