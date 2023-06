Wisła Kraków przeprosiła swoich kibiców za brak awansu do ekstraklasy

W krótkim komunikacie, przygotowanym przez Wisłę czytamy:

„Zawiedliśmy, nie sprostaliśmy zadaniu na boisku i w kolejnym sezonie przyjdzie nam znów mierzyć się na szczeblu I ligi. Mamy nadzieję, że w końcu to my damy Wam powody do dumy... Przepraszamy”