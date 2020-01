Wisła Kraków. Przemysław Zdybowicz wypożyczony do GKS-u Bełchatów

Zdybowicz w Wiśle zagrał do tej pory w dziewięciu meczach - ośmiu w ekstraklasie i jednym w Pucharze Polski. Napastnik, który latem został pozyskany z Bełchatowa, nie przebił się jednak do składu. Przy ul. Reymonta rozważano od kilku tygodni wypożyczenie nie tylko Zdybowicza, ale również innych piłkarzy, choćby takich jak Jakub Bartosz czy Serafin Szota. W przypadku Zdybowicza sprawa była prosta - mógł odejść tylko do Bełchatowa. Przepisy stanowią bowiem, że w jednym sezonie zawodnik może grać w maksimum dwóch klubach, a napastnik na początku rozgrywek trzy razy zagrał już w GKS-ie. Stąd właśnie taki ruch i wypożyczenie do tego właśnie klubu.