Wisła Kraków przegrywa z Wartą Poznań. „Biała Gwiazda” opuszcza ekstraklasę

To nie był normalny mecz. Spadek Wisły, który został przypieczętowany kolejkę wcześniej sprawił, że spotkanie bardziej przypominało stypę niż emocjonujący mecz piłkarski. Większość kibiców przyszła na stadion na czarno, wygwizdała swoich piłkarzy, a transparenty i oprawa jednoznacznie odnosiły się do tego, co wydarzyło się w sezonie 2021/2022, czyli spadku Wisły po 26 latach na zaplecze ekstraklasy. Fakt, że na płytę przed pierwszym gwizdkiem wyszedł Jakub Błaszczykowski, kapitan, a przede wszystkim jeden z właścicieli klubu, który przeprosił kibiców i obiecał, że zrobi wszystko, żeby ten pobyt na zapleczu ekstraklasy trwał tylko sezon, nie poprawił nastrojów ani trochę. Choć akurat Kuba dostał oklaski.

Jerzy Brzęczek na ten mecz mocno pomieszał składem. Szansę gry od początku dostało kilku piłkarzy, którzy wcześniej nie zbierali zbyt wielu minut.