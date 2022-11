Wisła Kraków przegrywa z Górnikiem Łęczna. „Biała Gwiazda” atakowała, rywale strzelali

Wisła rozpoczęła mecz od dwóch niecelnych strzałów z dystansu. Najpierw w bramkę nie trafił Bartosz Talar, a niewiele później Luis Fernandez. W 7 min po rzucie rożnym Hiszpan uderzał już celnie i mocno, ale Maciej Gostomski odbił piłkę.

Górnik przetrwał te pierwsze minuty, by też zacząć odpowiadać atakami. W końcu w 16 min Damian Zbozień wyrzucił piłkę z autu w pole karne, tutaj jeszcze poszła „przebitka” i w końcu z kilku metrów do siatki trafił głową niepilnowany Łukasz Grzeszczyk.

Po stracie gola Wisła potrzebowała chwili na dojście do siebie, ale w końcu ruszyła do ataku. I to frontalnego. Gospodarze zamknęli Górnika na jego połowie, momentami nawet w polu karnym. Problem polegał jednak na dwóch rzeczach. Po pierwsze ciężko się było przebijać wiślakom przez tak skomasowaną obronę, a po drugie grali oni niedokładnie. Szczególnie w fazie końcowej akcji. Goście mieli też mnóstwo szczęścia, dwa razy w jednej akcji ratowała ich np. poprzeczka po strzałach Ivana Jelicia Balty i Dora Hugiego. W końcu jednak to szczęście się skończyło. W 44 min po kolejnym już rzucie rożnym głowę do piłki dostawił Dawid Szot i zmazał swoje winy, bo to on nie upilnował przy golu dla Górnika Łukasza Grzeszczyka. Do przerwy mieliśmy zatem remis.