Wisła Kraków przegrywa w Bielsku-Białej. Słaby mecz „Białej Gwiazdy”. Nie zabrakło kontrowersji

Wisła nie weszła najlepiej w mecz. W pierwszych minutach krakowianie mieli problemy z agresywną grą gospodarzy, a konkretniej z wyprowadzaniem piłki spod swojej bramki. Najczęściej kończyło się to stratami, autami lub rzutami wolnymi dla Podbeskidzia. Miejscowi częściej zbierali w tym okresie również tzw. drugie piłki, co powodowało, że „Białej Gwieździe” brakowało płynności w grze. Ale też trzeba powiedzieć, że taki obraz gry nie przynosił jakiego wielkiego zagrożenia pod bramką Wisły.

Po około kwadransie gry krakowianie zaczęli tę płynność zyskiwać. Tak jakby opanowali pierwsze emocje związane z meczem i rozpoczęli swoją grę. Teraz to oni zaczęli mieć więcej odbiorów, a przede wszystkim mieli już znacznie więcej dobrych, celnych podań w ataku pozycyjnym. W 20 min uzyskali też prowadzenie. Miki Villar ruszył lewym skrzydłem. Świetnym prostopadłym podaniem obsłużył go Kacper Duda. Hiszpan ściął do środka i strzałem w dalszy róg pokonał Patryka Procka.