Wisła Kraków przegrała w Niepołomicach. Puszcza przerwała serię „Białej Gwiazdy”

Po kilkunastu minutach „Żubry” straciły Piotra Mrozińskiego, który zderzył się z Igorem Łasickim tak pechowo, że nie był w stanie kontynuować gry. Wszedł za niego Emile Thiakane i wkrótce miał odegrać ważną rolę, bo wywalczył rzut rożny. A to jak wiadomo dla Puszczy broń wręcz atomowa. I znów się mogliśmy o tym przekonać, bo dośrodkowana w pole karne piłka poleciała na głowę Michała Koja, który uderzył na tyle precyzyjnie, że Mikołaj Biegański nie miał nic do powiedzenia.

Początkowo przewagę miała Wisła, ale niewiele z niej wynikało poza utrzymywaniem się przy piłce. Krakowianie mieli duży problem, żeby dostosować się do warunków gry. Boiska, rywala, którzy nie przebierał w środkach. Widać było, że nie czują się dobrze w takiej grze. Pierwszą świetną okazję na gola miała zresztą Puszcza w 9 min. Kewin Komar wykopał piłkę daleko, nikt nie przeciął lotu jej piłki i ta spadła pod nogi Rafała Boguskiego. Ten ograł jeszcze w polu karnym Bartosza Jarocha, ale na drodze stanął mu dobrze ustawiony Mikołaj Biegański.

Wisła ruszyła do ataków, ale one zatrzymywały się na linii pola karnego. Od biedy można wspomnieć o strzale Luisa Fernandeza, ale generalnie krakowianie w ofensywie zupełnie nie mieli pomysłu jak poradzić sobie z dobrze ustawionym rywalem. A to nie był jeszcze koniec kłopotów „Białej Gwiazdy” po w doliczonym czasie pierwszej połowy Tachi wpakował się głową w polu karnym w Tomasza Wojcinowicza. Piotr Lasyk po analizie VAR wskazał na jedenasty metr. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Rok Kidrić i gospodarze na przerwę schodzili już z dwoma bramkami zapasu.