Wisła Kraków przedstawiła raport medyczny. Zwrot w sprawie Michaela Pereiry

Nie jest zaskoczeniem, że grać wciąż nie mogą Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondrasek i Alan Uryga. Przeciąga się natomiast uraz Michała Żyro, który ma problemy z kolanem, a który według niedawnych słów Jerzego Brzęczka miał być gotowy do gry już na mecz z ŁKS-em. Błaszczykowski, Ondrasek i Uryga trenują indywidualnie, a ich powrót do gry planowany jest dopiero wiosną.

Michał Żyro w przerwie na mecze reprezentacji był w Chorwacji, gdzie przechodził kurację, żeby wzmocnić kolano, z którym miał problem. Dostał na to zgodę z klubu. Teraz przechodzi rehabilitację. Kiedy będzie mógł grać? Na to pytanie być może odpowie na czwartkowej konferencji Radosław Sobolewski.

Ciekawie wygląda natomiast sytuacja z Michaelem Pereirą. Przypomnijmy, że odniósł on kontuzję w meczu z Odrą Opole 5 sierpnia. Początkowo trener Jerzy Brzęczek mówił o dwóch, trzech tygodniach przerwy. Sprawa jednak się przeciągała, a w końcu 23 września klub wydał komunikat, którego głównym inicjatorem był Jerzy Brzęczek, a w którym Wisła poinformowała, że pierwotna diagnoza piłkarza, która mówiła o naderwaniu mięśnia dwugłowego była błędna, bo doszło do zerwania. Klubowy lekarz Mariusz Urban obstawał jednak przy swojej diagnozie i zrobiło się spore zamieszanie. Było nawet blisko odejścia doktora z Wisły. Koniec końców w klubie uznano, że najlepiej będzie sprawę załagodzić, a właściwie rozstrzygnąć w taki sposób, że diagnozę postawi jeszcze jeden, niezależny lekarz i on ostatecznie przesądzi, kto miał rację - Urban czy doktor, który twierdził, że mięsień jest zerwany. I wyszło na to, że lekarz Wisły miał jednak rację… Mięsień Pereiry był naderwany, a nie zerwany. Stąd Wisła opublikowała kolejny komunikat, w którym we fragmencie o Francuzie czytamy: Michael Pereira - pomocnik wrócił pod Wawel po leczeniu rehabilitacyjnym w Hiszpanii, aktualnie wdrażany jest do obciążeń zaleconych przez tamtejszych lekarzy, którzy pozostają w kontakcie z doktorem Mariuszem Urbanem. W poniedziałek 3 października 2022 roku - na prośbę klubu i ze względu na nieścisłości - zawodnik poddany został badaniom dodatkowym po wdrożonym leczeniu, które ostatecznie rozstrzygnęły kwestię kwalifikacji kontuzji już w czasie procesu gojenia. Diagnoza pozostaje zbieżna z pierwotnie postawioną tezą przez klubowego lekarza - Mariusza Urbana. Francuz będzie sukcesywnie wprowadzany na poszczególne poziomy obciążeń w zależności od dolegliwości bólowych. W związku z wydłużonym okresem przebudowy naderwanego mięśnia dwugłowego trudno jest aktualnie prognozować powrót do pełnego treningu. O stanie zdrowia wszystkich kontuzjowanych będziemy informować na bieżąco.