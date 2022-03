Wisła Kraków. Przedstawiciele Akademii Piłkarskiej „Białej Gwiazdy” szkolili się w Bilbao

To było już kolejne tego typu szkolenie, w których wzięli udział przedstawiciele Wisły. Kilka miesięcy wcześniej byli oni w Brukseli. Tym razem przedstawiciele 45 europejskich klubów uczestniczyli w warsztatach tematycznych pod hasłem: „Structure, Strategy & Philosophy of an Academy”. Dodajmy, że Wisła nie jest jedynym polskim klubem, który należy do ESK i prężnie w nim działa.

- Prócz nas do Stowarzyszenia należą: Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Lech Poznań i Śląsk Wrocław. W Bilbao prócz nas byli przedstawiciele Jagiellonii i Lecha - tłumaczy Krzysztof Kołaczyk.

Dla starających się działać coraz bardziej profesjonalnie akademii, tego typu spotkania są miejscem, gdzie można poszerzyć wiedzę, np. w kwestii tego, co można jeszcze usprawnić w codziennej pracy.

- Te spotkania to jest przede wszystkim wymiana spostrzeżeń jeśli chodzi o funkcjonowanie akademii - mówi dyrektor Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. - Na każdym takim spotkaniu wyznaczone kluby przygotowują prezentację, przedstawiają jak funkcjonuje szkolenie w ich klubie. Np. w Bilbao był bardzo ciekawy referat na temat przejścia zawodnika z akademii do pierwszej drużyny, czyli o procesie wdrażania młodzieży do piłki seniorskiej. Oczywiście w różnych krajach wygląda to inaczej, ale dobrze jest poznać różne perspektywy.