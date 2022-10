Wisła Kraków. Prezes Władysław Nowak potwierdza. Są chętni na „Białą Gwiazdę”. Pięć firm polskich, dwie zagraniczne

Ile brakuje w klubowej kasie? Nowak wspominał o kwocie około dziesięciu milionów. Może tego być nieco więcej, nawet kilkanaście milionów. To efekt m.in. zaległych płatności za transfery Mateusza Lisa, Ashrafa El Mahdiouiego czy Yawa Yeboaha. Kiedyś te pieniądze do Krakowa powinny trafić, a z nich Wisła pozyska około 8,7 mln złotych. Tylko, że tak naprawdę pewne są pieniądze za Yeboaha, bo ratę transferową gwarantuje MLS. Co do Lisa i El Mahdiouiego toczy się postępowanie, a jak wiadomo, takie sprawy przed organami FIFA lubią się ciągnąć czasami nawet latami. A klub musi mieć zabezpieczoną działalność tu i teraz. Dlatego zapytaliśmy prezesa Wisły, czy udało się już znaleźć rozwiązanie tego problemu na zabezpieczenie środków, które są niezbędne dla dalszego funkcjonowania klubu? Władysław Nowak odpowiada krótko: - Pracujemy nad wdrożeniem konkretnego rozwiązania, które ma pokryć wspomnianą dziurę w budżecie klubu.