Wisła Kraków. Prezes Jarosław Królewski oficjalnie zapowiada kroki prawne

Informowaliśmy już, że Wisła w związku z tym poważnie rozważa kroki prawne. Środowy wpis Jarosława Królewskiego potwierdza ten informacje. Królewski napisał m.in.: Obecna sytuacja wpływa negatywnie na postrzeganie marki klubu wśród sponsorów, partnerów, potencjalnych inwestorów, przyszłych adeptów akademii, a także widzów na stadionie. Organizacja meczów i bezpieczeństwo na stadionie Wisły Kraków jest jednym z najlepiej ocenianych w kraju przez niezależne ciała licencyjne a stadion co mecz odwiedzają tysiące dzieci i rodzin.

Królewski przypomniał o tym, ilu sportowców, również młodych reprezentuje barwy Wisły. Napisał też: Przykład tego zdarzenia jest smutnym obrazem polskich mediów, które prześcigały się w etykietowaniu klubu w sposób zapewniający klikalność. Niech ta sytuacja będzie wyrazistym przykładem dla wszystkich jak w dzisiejszym świecie w pogoni za sensacją, można w sposób bezpardonowy niszczyć pracę innych, pomawiać, oraz tego jak jako społeczeństwo generalizujemy i poruszamy się po ekstremach polaryzując swoje postawy, często podążając za argumentami, które pasują nam do wcześniej założonych tez - nie tylko w sporcie, ale i polityce oraz szeroko rozumianych mediach. Rozczarowujący jest nie tylko materiał, który powstał w redakcji wp.pl, ale również to co działo się w innych redakcjach, na kontach społecznościowych znanych dziennikarzy i osobowości medialnych. To moment aby się zatrzymać i zanurzyć się w chwili refleksji.