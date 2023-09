Wisła Kraków. Prezes „Białej Gwiazdy” zabrał głos w sprawie wyjazdów kibiców

Przypomnijmy, że na dwóch pierwszych wyjazdowych meczach kibiców Wisły zabrakło w zorganizowanej grupie, ponieważ ciążyła na nich jeszcze kara za barażowy mecz z Puszczą Niepołomice. A później kluby zaczęły pod różnymi pretekstami zamykać sektory gości, gdy miała przyjechać Wisła. Teraz zrobił to Motor, a wcześniej uczyniły to samo GKS Tychy i Miedź Legnica. Tłumaczenia są różne, choć wiadomo, że kluby robią to pod naciskiem swoich kibiców, a wszystko związane jest z wydarzeniami, jakie miały miejsce 5 sierpnia w Radłowie, gdy na turniej zorganizowany przez kibiców Unii Tarnów, a na którym obecni byli również kibice Wisły, napadła grupa z Zagłębia Sosnowiec i BKS Bielsko-Biała. W starciach zraniony rakietnicą zginął kibic z Bielska-Białej, a dzień później do bojkotu kibiców Wisły zaczęli nawoływać kibice Legii Warszawa podczas meczu z Ruchem Chorzów i od tego momentu bramy dla kibiców z Krakowa na kolejnych stadionach zostają zamknięte.

Do tej pory Wisła nie reagowała jakoś stanowczo na zamykane przed jej kibicami sektory gości. Teraz to zaczyna się zmieniać. Informowaliśmy już, że klub z ul. Reymonta ma zamiar interweniować w Polskim Związku Piłki Nożnej, ponieważ uważa, że argumentacja Motoru, że zamyka sektor gości przed wiślakami, bo ci rzucali racami w czasie meczu obu drużyn w Pucharze Polski, nie mieści się w ramach przepisów. Teraz do sprawy już oficjalnie na Twitterze odniósł się Jarosław Królewski, który napisał: Od pokoleń kibice Wisły Kraków wspierają wspierają swoją drużynę w meczach wyjazdowych, będąc jedną z najbardziej wiernych społeczności piłkarskich w całym kraju. Dziesiątki zorganizowanych wyjazdów per sezon i tysiące ludzi na trybunach w meczach wyjazdowych. Obecnie społeczność kibiców stoi również za odbudową klubu, wspierają klub na co dzień, mimo wielu przeciwności i mówiąc najdelikatniej zapaści sportowej, są przy klubie. Jest dla mnie kompletnie niezrozumiałym fakt, że kolejne kluby odmawiają przyjazdu kibicom klubu Wisła Kraków na mecze wyjazdowe swojej drużyny, podając coraz to ciekawsze powody, braku możliwości przyjęcia naszych kibiców na mecze. Apeluję do PZPN, Cezarego Kuleszy i Komisji Ligi o interwencje w tej sprawie - jednocześnie znając realia przepisów, które praktycznie stawiają nas na przegranej pozycji, bo możliwości wymyślenia bzdurnych powodów nieprzyjęcia naszych kibiców - jest nieskończenie wiele, a penalizacja takiego działania (5000 zł) mówi sama za siebie. Wisła Kraków ma prawo do tego, aby jej kibice byli obecni na meczach wyjazdowych i będzie walczyć o to prawo.