Wisła Kraków. Prezes „Białej Gwiazdy” ostro do Miedzi Legnica: Nauczę was, co oznacza przyzwoitość

Niewiele później do sprawy odniósł się już prezes Wisły Jarosław Królewski, którego musiał mocno wzburzyć cały incydent, bo nie przebierał w słowach. Napisał: Temu spotkaniu przyświecało hasło Stadiony bez barier. Poprzez akcję promuje się stadiony otwarte otwarte na kibiców z niepełnosprawnościami. Niestety zabrakło miejsca dla naszych kibiców - podopiecznych FORBG. Miedź Legnica - uważam wasze działanie za skandaliczne. Proszę o publiczne odniesienie się do sprawy i wyjaśnienie dlaczego nasi niepełnosprawni kibice nie otrzymali biletów na mecz.

W dalszej części swojego wpisu uderzył jeszcze mocniej: A za powiedzenie naszym kibicom na wózkach, którzy chcieli przybyć bez „barw”, że mogą sobie kupić bilety na normalne sektory bez wskazania tego sektora, to choć miałbym spędzić cały rok tylko na tym temacie, to nauczę Was, co oznacza przyzwoitość, a na hasło „nie ma biletów” podyskutujemy w kontekście podręcznika licencyjnego. 5 osób i jeden wózek. Wstydźcie się.