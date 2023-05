Wisła Kraków. Prezes „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski napisał do kibiców Bartosz Karcz

Krzysztof Szymczak

Wisła Kraków przegrała w piątek wieczorem bardzo ważny mecz z ŁKS-em Łódź 2:3. Ta porażka do minimum ogranicza szanse „Białej Gwiazdy” na bezpośredni awans do ekstraklasy. Po piątkowej przegranej głos zabrał prezes Wisły i wciąż jej większościowy udziałowiec Jarosław Królewski. W mediach społecznościowych opublikował długi tekst, skierowany do kibiców.