Wisła Kraków. Prezentacja piłkarzy, obietnica awansu do ekstraklasy

Wiślacy wychodzili po kolei na parkiet, wyczytywani z nazwiska. Najpierw osoby ze sztabu, później piłkarze. Głos zabrali też trener Radosław Sobolewski i kapitan drużyny Igor Łasicki. Obaj zapewnili, że drużyna zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby wrócić do ekstraklasy.

Kibice odśpiewali też oczywiście hymn Wisły „Jak długo na Wawelu...” Wyszło to efektownie, bo przy zgaszonym świetle. Było też wiele wiślackich przyśpiewek, a znaczna ich część nawiązywała do życzenia awansu drużyny do ekstraklasy. Zresztą kibice wywiesili transparent z jasnym przekazem: Grajcie tak, by nasze trybuny miały wreszcie powód do dumy.

Piłkarzom podobała się prezentacja. - Dobrze było sobie przypomnieć atmosferę na tydzień przed startem rozgrywek. Nasi nowi koledzy mogli natomiast przekonać się, czym jest dla kibiców Wisła – powiedział nam po zakończeniu prezentacji Igor Łasicki.