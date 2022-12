Wisła Kraków. Presja pomogła? Saudyjczycy mają zapłacić już w styczniu Bartosz Karcz

Anna Kaczmarz

Wisła Kraków wygrała przed Trybunałem FIFA sprawę z Al-Taawon FC w sprawie pieniędzy przynależnych „Białej Gwieździe” z transfer Aschrafa El Mahdiouiego. Saudyjczycy mają zapłacić ponad milion dolarów z odsetkami na początku stycznia, ale że w Krakowie nie do końca już dowierzali Al-Taawon FC, to jak już informowaliśmy, prezes Wisły Jarosław Królewski wysłał pismo zarówno do saudyjskiego klubu jak i do tamtejszej federacji. Wygląda na to, że krakowianie dopną swego.