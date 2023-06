Wisła Kraków pozyskała dwóch nowych piłkarzy. Tylko jeden z nich jest Hiszpanem

Dawid Olejarka pochodzi z Jarosławia, gdzie urodził się 27 grudnia 2001 roku. Początkowo reprezentował barwy młodzieżowych zespołów JKS 1909, skąd następnie przeniósł się do Orła Przeworsk. W sezonie 2014/2015 występował jako junior akademii Resovii, by wiosną 2017 roku zdecydować się na przeprowadzkę do stolicy, gdzie występował w drużynach Escoli Varsovia i Legii Warszawa.

Jako senior grał w Wólczance Wólka Pełkińska, Stali Rzeszów, Radomiaku (wypożyczenie). W minionym sezonie rozegrał 33 spotkania 1. ligi, zdobywając dla rzeszowian 5 bramek i notując 4 asysty.

Z kolei Raton miał przybyć do Wisły już zimą tego roku, ale wówczas zgody na transfer nie wydał jego klub. Teraz już nic nie stało na drodze do przeprowadzki, gdyż jego kontrakt z Realem Saragossa wygasa 30 czerwca.

Ten urodzony 29 stycznia 1993 roku w O Carballiño bramkarz ma w juniorskim biogramie CD Arenteiro, Valencia CF, Deportivo de La Coruna i Atletico Coruna Montaneros CF, a w seniorskim Algeciras CF, Betis Deportivo Balompie, CF Villanovense, RZ Deportivo Aragon i od lipca 2016 roku Real Saragossa, w barwach którego w minionym sezonie na szczeblu La Liga 2 zagrał w 5 meczach.