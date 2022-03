Wisła Kraków poznała rywali w Lidze Mistrzów w amp futbolu

Zanim przystąpiono do głównego punktu programu, czyli losowania grup, gości - również tych, którzy oglądali transmisję online - przywitał Mateusz Widłak, prezes zarówno polskiej jak i europejskiej federacji amp futbolu.

- Jest mi niezwykle miło wracać do Krakowa z wielkim ampfutbolowym eventem - powiedział. - Mistrzostwa Europy, jakie tutaj zorganizowaliśmy, były imprezą, którą wspominają wszyscy jej uczestnicy. Liga Mistrzów to stosunkowo nowy projekt, ale szybko rośnie. Pierwsze dwie edycje zostały rozegrane w Gruzji, rok temu turniej zawitał do Turcji. My jako Polska zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony. Legia Warszawa była najpierw trzecia, ostatnio już druga. Wierzę, że Wisła Kraków jako wielki klub nawiąże do tych sukcesów i powalczy o zwycięstwo. Wierzę, że to będzie świetny turniej!