Wisła Kraków. Poza zmianą trenera przy Reymonta na razie spokojnie

O tym jak spokojnie jest na razie w Wiśle jeśli chodzi o ruch kadrowy świadczy porównanie. Rok temu „Biała Gwiazda” sprowadziła zimą sześciu piłkarzy. Poza Sergio Benito, który nie sprawdził się po prostu w Krakowie, pozostali odcisnęli mniejsze lub większe piętno na grze drużyny. Mało? To popatrzmy na ostatnie lato. Dziewięciu nowych zawodników! Tym razem nie zanosi się na to, żeby w Krakowie doszło do takiej rewolucji kadrowej. Jeśli będą zmiany, to raczej kosmetyczne. I szczerze mówiąc dla Wisły byłby to dość ciekawy eksperyment, żeby postawić tym razem na stabilizację w składzie, zgranie, a do tego odpowiednie przygotowanie drużyny do sezonu. Warunek, żeby to rzeczywiście mogło wypalić w takim ujęciu jest jeden - nie może też odejść nikt z kluczowych graczy.