Wisła Kraków. Powołania dla Buksy i Hoyo-Kowalskiego

Powołani przez trenera Marcina Dornę kadrowicze rozegrają trzy mecze w ramach wspomnianego turnieju. 6 lutego o godz. 15 Polska zagra z Gruzją, 8 lutego z Norwegią o godz. 15 oraz tej samej porze 10 lutego z Chorwacją.

Wyjazd obu piłkarzy oznacza, że trener Artur Skowronek nie będzie miał ich do dyspozycji na inaugurujący wiosenną część sezonu w ekstraklasie mecz z Jagiellonią Białystok, który zaplanowano na 8 lutego. Szczególnie dotyczy do Buksy, który do sezonu przygotowuje się z pierwszą drużyną na zgrupowaniu w Turcji. Na ten obóz decyzją sztabu szkoleniowego nie pojechał natomiast Hoyo-Kowalski.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków