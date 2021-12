Wisła Kraków powalczyła w osłabieniu w Lubinie, ale została z niczym Bartosz Karcz

Wisła Kraków przegrała w Lubinie z Zagłębiem 1:2 w ostatnim wyjazdowym meczu 2021 roku. „Biała Gwiazda” przez większość meczu grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Michala Frydrycha, ale prowadziła do przerwy 1:0, a w drugiej części przez większość czasu była zespołem lepszym. Końcówka należała już jednak do Zagłębia i to gospodarze przesądzili o swojej wygranej. Cieniem na całym spotkaniu położyła się jednak również duża kontrowersja z drugiej połowy. Decyzja sędziego miała wtedy znaczący wpływ na wynik.