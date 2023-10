Wisła Kraków policzyła, ile znaczy dla gospodarki Polski i miasta Krakowa

- Ten raport ma pokazać jak Wisła jest istotna dla gospodarki, ale dla nas jest to istotna sprawa w kontekście rozmów ze sponsorami, inwestorami czy miastem. To pozwoli na to, żeby dyskusja była na wyższym poziomie - mówi prezes i większościowy właściciel Wisły Jarosław Królewski.

Z raportu wynika, że kibice Wisły chętnie kupują też subskrypcje telewizyjne, żeby oglądać mecze swojej drużyny. W sezonie 2021/2022 dzięki Wiśle Kraków sprzedano 21800 pakietów telewizyjnych i subskrypcji internetowych o łącznej wartości 1,1 mln złotych.

Warto dodać, że podobne badania nie są na razie w Polsce normą jeśli chodzi o kluby sportowe. Wcześniej taki raport został przygotowany jedynie dla Legii Warszawa. - To drugie takie badanie, choć w przypadku Legii było ono robione, gdy występowała w europejskich pucharach, a wtedy efekty bardzo mocno rosną - podkreśla Marek Rozkrut.

Dodaje też: - Wśród klubów sportowych Wisła jest w awangardzie takich raportów, ale takich analiz przeprowadziliśmy wśród innych firm dziesiątki i to zdecydowanie pomaga prowadzić później merytoryczne rozmowy.

Z kolei Jarosław Królewski podkreśla potencjał klubu, który prowadzi: - Wisła Kraków jest klubem w TOP 3, może w TOP 5 w Polsce jeśli chodzi o kluby sportowe i ich potencjał. Chcemy wykorzystać ten raport do rozmów z władzami samorządowymi czy sponsorami. Chodzi o to, żeby pokazać fakty, a nie rozmawiać o tym, co nam się tylko wydaje, że jest. Ten raport to również krok w kierunku jeszcze większej profesjonalizacji klubu.