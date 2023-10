Wisła Kraków pokazała wielką moc w ofensywie, czyli jak skutecznie kruszyć mur

Można się było zastanawiać jak po wygranej 6:2 ze Zniczem Pruszków będzie wyglądał mecz z Resovią. Trener Radosław Sobolewski był bardzo pewny przed pierwszym gwizdkiem, że znalazł sposób na to jak poradzić sobie z ewentualną skomasowaną obroną rywali. Mecz pokazał, że nie były to tylko czcze obietnice, a Wisła udowodniła, że ma zdecydowanie szerszy wachlarz rozwiązań w ataku niż jeszcze do niedawna można się było spodziewać.

Zgodnie z oczekiwaniami Wisła ruszyła na Resovię od samego początku i zgodnie z oczekiwaniami ta ustawiła w niskiej obronie. Tym razem ze strony „Białej Gwiazdy” nie było jednak tylko jednowymiarowego bicia głową w mur, a szukanie optymalnych rozwiązań jak sobie ze skomasowaną obroną rywali poradzić. Najistotniejszym elementem w grze Wisły w piątkowy wieczór było chyba to, że krakowianie mądrze szukali wolnych przestrzeni to rozegrania akcji. Dużą rolę odgrywała tzw. gra bez piłki, czyli jeden zawodnik wyciągał ze z jakiegoś sektora boiska rywala, żeby w to wolne miejsce mógł wbiec partner. Taki ciągły ruch powodował zamieszanie w szykach obronnych rywali i przynosił Wiśle możliwości kreowania sytuacji. To przyniosło pierwszego gola, strzelonego przez Bartosza Jarocha z dystansu, ale po mądrym rozegraniu piłki. To przyniosło również kilka innych dobrych okazji jeszcze przed przerwą, bo tak naprawdę „posprzątane” powinno być już po pierwszej połowie.