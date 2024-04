Wisła Kraków pokazała kulisy meczu z Piastem Gliwice. To był szalony wieczór

Wisła pokonała Piasta 2:1 i zapewniła sobie awans do finału Pucharu Polski, który zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie 2 maja z Pogonią Szczecin. Dla krakowskiego klubu, który od kilku lat pogrążony jest w kryzysie, to wielki sukces. Trudno zatem dziwić się, że na półfinałowym meczu z Piastem na stadion przy ul. Reymonta przyszedł komplet 33 tysięcy widzów. I przy kapitalnej atmosferze Wisła wywalczyła ten awans, a można zobaczyć od kuchni jak drużynę mobilizował jeszcze przed meczem trener Albert Rude. A później można zobaczyć też radość po wygranej. I usłyszeć znamienne słowa szkoleniowca, który wskazuje na tapetę w szatni wiślaków. A tam wytapetowane się m.in. liczby trofeów, jakie w swojej historii zdobyła Wisła. Albert Rude mówi jasno i wymownie: - Tapeta jest ładna, ale możecie to zmienić…